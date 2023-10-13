Андрей Бочкарев рассказал о финансировании развития транспортной инфраструктуры Москвы

Андрей Бочкарев рассказал о финансировании развития транспортной инфраструктуры Москвы
Фото: Владимир Новиков/ АГН Москва
В ближайшие три года в столице появится 760 новых объектов, в том числе улично-дорожной сети и метрополитена

Более половины средств Адресной инвестиционной программы (АИП) в 2024 – 2026 году будет направлено на развитие транспортной инфраструктуры столицы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он напомнил, что средства Адресной инвестиционной программы Москвы идут на реализацию ключевых городских программ.

"Более половины бюджета АИП мы традиционно выделяем на строительство транспортной инфраструктуры и решение вопросов, связанных с транспортным обслуживанием москвичей",

– указал Андрей Бочкарев. В частности, деньги будут распределены на строительство объектов метрополитена, железнодорожного транспорта, развитие улично-дорожной сети.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об утверждении Адресной инвестиционной программы на ближайшие три года. Значительная часть бюджета выделена на строительство объектов социальной сферы. Всего с 2024 по 2026 годы запланировано возведение 760 новых городских объектов.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал о строительстве дублера части Люблинской улицы в Москве. 

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