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В Москве появится дублер части Люблинской улицы. Автодорогу уже проектируют, ее строительство начнется до конца текущего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
"Сейчас разрабатывается проект дублера Люблинской улицы на участке от ТТК до развязки на пересечении с МСД. Протяженность участка составит 13,3 км, в том числе будут построены две эстакады, три путепровода и четыре надземных пешеходных перехода",
– поделился информацией Андрей Бочкарев.
Новая шестиполосная магистраль поможет решить проблему транспортной доступности активно развивающейся территории Южного порта и бывшей промзоны "ЗИЛ" и разгрузит не только Люблинскую улицу, но и Волгоградский проспект и проспект Андропова.
Ранее о комплексном развитии районов на юго-востоке Москвы рассказал мэр Сергей Собянин.
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