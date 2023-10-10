Новая магистраль увеличит транспортную доступность самого загруженного участка в ЮВАО

В Москве появится дублер части Люблинской улицы. Автодорогу уже проектируют, ее строительство начнется до конца текущего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

"Сейчас разрабатывается проект дублера Люблинской улицы на участке от ТТК до развязки на пересечении с МСД. Протяженность участка составит 13,3 км, в том числе будут построены две эстакады, три путепровода и четыре надземных пешеходных перехода",

– поделился информацией Андрей Бочкарев.

Новая шестиполосная магистраль поможет решить проблему транспортной доступности активно развивающейся территории Южного порта и бывшей промзоны "ЗИЛ" и разгрузит не только Люблинскую улицу, но и Волгоградский проспект и проспект Андропова.

Ранее о комплексном развитии районов на юго-востоке Москвы рассказал мэр Сергей Собянин.