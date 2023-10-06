В новостройках по программе реновации открылось свыше 70 предприятий в 2023 году – Бочкарев

В новостройках по программе реновации открылось свыше 70 предприятий в 2023 году – Бочкарев
Фото: пресс-служба
Людям стало проще найти работу возле дома, а также получить товар или услугу

Программа реновации помогает снижать нагрузку на транспортную сеть Москвы и сокращает ежедневную маятниковую миграцию. На это указал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики строительства Андрей Бочкарёв. 

В новых многоэтажках, которые строят для переселения жильцов из ветхих домов, имеются не только современные квартиры с удобной планировкой, но и нежилые первые этажи. Эти помещения предусмотрены для магазинов шаговой доступности, аптек, салонов красоты, отделений связи и бытовых услуг и пр. Это повышает комфорт местных жителей и способствует развитию инфраструктуры района в целом.

"В настоящее время на территории столицы переданы под заселение 256 новостроек, в которых запроектировано свыше 1000 нежилых помещений",

– сообщил Андрей Бочкарев. По его данным, только в текущем году на первых этажах новостроек, заселенных по программе реновации, открылось 72 предприятия. В результате людям проще найти работу рядом с домом, а также не нужно никуда ехать, чтобы получить необходимый товар или услугу.

Ранее мэр Сергей Собянин поручил ускорить программу реновации вдвое.

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