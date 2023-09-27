Бочкарев: лидерами по расселению старых пятиэтажек стали восток, север и юго-запад Москвы

Ключи от новых квартир в этом году получили жители более 150 ветхих домов

В Москве продолжается активная реализация программы реновации жилого фонда. Только с начала 2023 года удалось полностью расселить 151 старый дом, 23 из них уже полностью демонтировали. Об этом рассказал и.о. заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Реализация программы реновации ведется сразу во всех округах столицы.

"Лидерами по числу расселенных домов с начала этого года стали восток с 27-ю домами, север с 21 объектом и юго-запад с 18-ю ветхими домами",

– сообщил Андрей Бочкарев.

И.о. руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин уточнил, что с начала реализации программы реновации в Москве расселено уже 512 домов, более 117,5 тысячи москвичей уже отметили новоселье.

В целом за последние пять лет объем строительства и ввода жилья в Москве увеличился вдвое: с 3 до 5–7 млн кв.м в год. Так, в 2022 г. в столице возвели почти 6,9 млн кв.м жилых площадей.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал про развитие сети московского метро.