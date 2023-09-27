Протяженность линий московского метро выросла в 1,7 раза за 12 лет - Бочкарев

Только сентябре начали работу еще пять новых станций

Сеть метрополитена в Москве развивается рекордными темпами. За последние 12 лет общая протяженность линий увеличилась на 235 км, то есть в 1,7 раза. Об этом сообщил и.о. заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

С 2011 года в столице, с учетом МЦК, открыли 114 станций, а также построили 11 электродепо для обслуживания и ремонта поездов. На карте метро появились новые линии. Все больше москвичей получают станции метро и шаговой доступности от дома и работы.

"В настоящее время строительство метро продолжается. В частности, строятся Троицкая и Рублево-Архангельская линии, участок Сокольнической линии до "Потапова",

– сообщил Андрей Бочкарев.

В сентябре в Москве были открыты сразу пять новых станций метрополитена. Люблинско-Дмитровская линия пополнилась станциями "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". А на Солнцевской линии заработали станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Как отметил мэр Сергей Собянин, впервые в России пассажиры получили возможность добраться на метро напрямую до аэропорта.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал о новой станции "Университет Дружбы Народов" Троицкой линии метрополитена, которая скоро откроется около РУДН.