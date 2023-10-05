План по реновации выполняется в срок - Бочкарев

План по реновации выполняется в срок - Бочкарев
Фото: пресс-служба
Показатели по 2023 году исполнены на 80%

Программа реновации жилья в Москве реализуется в соответствии с утвержденным планом. На это указал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

За три квартала 2023 года план по реновации выполнен в полном объеме, показатели уже достигли 80% от годового плана.

"С января по сентябрь этого года в рамках реализации программы реновации передали под заселение 38 новостроек, суммарная площадь квартир в которых составила более 830 тысяч квадратных метров. К переселению приступили 33,3 тысячи жителей из 233 старых домов",

– сообщил Андрей Бочкарев, добавив, что за этот период в Москве также завершили демонтаж 162 старых домов.

Ожидается, что в будущем темпы реализации программы реновации столичного жилищного фонда вырастут вдвое. Такую задачу в сентябре поставил перед правительством Москвы мэр Сергей Собянин. Глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин убежден, что эти цели будут достигнуты.

"Городские структуры беспрерывно работают для достижения поставленных целей, ведь с каждым годом объемы ввода и переселения будут только расти",

– сказал Сергей Левкин.

Ранее Андрей Бочкарев анонсировал скорый переезд в новые квартиры еще семи тысяч москвичей.

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