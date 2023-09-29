Первый этап программы реновации в Рязанском районе завершен досрочно – Бочкарев

Изначально рассчитывали, что это произойдет к концу 2024 года

В Рязанском районе на юго-востоке Москвы обеспечено расселение всех 15 домов, вошедших в план первого этапа программы реновации. Жители 12 из них уже полностью переехали, переселение из оставшихся также стартовало. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Планировалось, что первый этап программы реновации в Рязанском районе завершится до конца 2024 года. Но недавно ключи от новых квартир получили москвичи, проживавшие по адресу: 4-й Вешняковский проезд, дом 5 корпус 1. Они переезжают в новостройку на улице Паперника, дом 12А.

"Таким образом, досрочно завершился первый этап программы реновации",

– подчеркнул Андрей Бочкарев.

На месте расселенных домов построят новые современные многоэтажки для последующего переселения горожан. На некоторых площадках строительство уже началось.

"Всего по программе реновации здесь будут расселены 72 дома, новое современное комфортное жилье получат свыше 14 тысяч жителей района",

– рассказал заммэра.

Помимо жилых домов, в районе построят поликлинику, детсады и школы, филиал Финансового университета, станцию метро и другие объекты социальной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, первые этажи многоэтажек будут нежилыми. Как пояснил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, там смогут разместиться предприятия малого и среднего бизнеса. Таким образом в районе появятся рабочие места в шаговой доступности и увеличится предложение различных товаров и услуг.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что через 10 лет в Москве появится еще 39 станций метро.