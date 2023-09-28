В сентябре еще семь тысяч москвичей начнут переезд по программе реновации – Бочкарев

Новостройки передадут под заселение в шести округах столицы

Со старта программы реновации жилого фонда в Москве ключи от новых квартир получили уже более 109 тысяч человек. Еще 23,4 тысячи жителей сейчас находятся в процессе переезда. А до конца сентября текущего года переселение смогут начать еще семь тысяч москвичей, проживающих в шести округах столицы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

"В настоящее время по программе реновации в 247 "стартовых" домах ведется переселение жителей 834 домов. До конца сентября переселение начнется на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке, юго-западе и западе города",

– сообщил Андрей Бочкарев. По его словам, план по обеспечению начала переселения в третьем квартале выполнен полностью. При этом, как уточнил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, на данный момент в 13 районах города программа реновации уже завершена или находится на финальной стадии.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, какие округа Москвы стали лидерами по расселению ветхих пятиэтажек.