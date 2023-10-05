Здания Национального космического центра получат единое архитектурное оформление - Бочкарев

Москва уделяет большое внимание развитию научно-инновационных кластеров

Комплекс зданий Национального космического центра (НКЦ) будет оформлен в единой архитектурной стилистике. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Комплекс НЦК, который станет одним из самых крупных в мире, возводят в Москве по поручению президента РФ Владимира Путина. Сами здания на территории ГКНПЦ имени М.В. Хруничева уже построены, сейчас ведутся отделочные работы.

Как рассказал Андрей Бочкарев, для внешней отделки используются светопрозрачные модульные фасады. Все здания будут не только выполнены в едином стиле, но и соединены между собой специальными мостовыми переходами и пешеходной галереей.

"Это обеспечит удобство перемещения для будущих сотрудников многофункционального комплекса. Длина центральной галереи, которая примыкает к 47-этажной башне и связывает между собой все корпуса, превышает 500 метров",

– сообщил Андрей Бочкарев.

Реализует проект НКЦ в интересах правительства Москвы и госкорпорации "Роскосмос" холдинг "Мосинжпроект". Руководитель строительного подразделения Константин Маслаков рассказал, что архитектурным акцентом комплекса станет 288-метровая башня, увенчанная 40-метровым шпилем. На нем на самом верху будет установлен прожектор, а по вертикали – линейные светильники. Использование холодного белого света позволит визуально отделить высотную часть от остального объема построек. При этом по всей низкоэтажной части НКЦ установят источники света с теплым спектром. Это позволит подчеркнуть геометрию всего комплекса зданий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящийся комплекс и дал поручение столичному правительству уделить формированию и функционированию научных кластеров особое внимание в новой программе развития города.