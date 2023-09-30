Московское метро выходит на новый уровень цифровизации – Бочкарев

Современные технологии помогают избежать возможных ошибок при возведении сложных инфраструктурных объектов

При проектировании и строительстве объектов метрополитена в столице сегодня активно применяются передовые цифровые технологии. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Как пояснил заммэра, использование информационных технологий на этапе моделирования, так называемое "виртуальное строительство", позволяет избежать возможных ошибок при реальном возведении объекта.

"Так, с помощью трехмерных моделей – практически "цифровых двойников" станций, пристанционных сооружений и перегонов – проводится план-фактный анализ хода строительно-монтажных работ",

– рассказал Андрей Бочкарев.

В частности, 3D-модели с атрибутивной информацией по элементам объекта применялись при создании станций на востоке Большой кольцевой линии метро. Сейчас этот опыт используют при строительстве станций новых радиальных линий. Но там созданием только трехмерной модели здания дело не ограничивается.

"Прямо в информационной модели готовится и выпускается проектная и рабочая документация по станциям будущей Рублёво-Архангельской линии",

– поделился новостями Юрий Кравцов, гендиректор АО "Мосинжпроект", являющегося генеральным проектировщиком и подрядчиком строительства новых линий и станций столичного метро.

Важно, что специалисты "Мосинжпроект" используют среду общих данных, созданную на программном обеспечении российского производства. И, как уточнил заместитель гендиректора компании по инжинирингу Михаил Надот, цифровизация метростроения и в дальнейшем будет основываться на отечественных программных решениях.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил подробности о строительстве пересадки между станциями "Кленовый бульвар" БКЛ и будущей Бирюлевской линией.