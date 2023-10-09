На Бирюлевской линии метро построят станции с одной и двумя платформами – Бочкарев

На Бирюлевской линии метро построят станции с одной и двумя платформами – Бочкарев
Фото: АГН Москва
При утверждении проекта учитывается рельеф местности и окружающая застройка

При строительстве Бирюлевской линии московского метро планируется возводить станции как с одной, так и с двумя платформами. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

В частности, станции "ЗИЛ", "Остров Мечты", "Кленовый бульвар", "Курьяново" и "Бирюлёво" будут с островной платформой, а "Москворечье", "Кавказский бульвар", "Каспийская", "Липецкая" и "Лебедянская" спроектированы с береговыми платформами. Подобные, с двумя "берегами", за последнее время появились на Некрасовской ветке и Большой кольцевой линии (БКЛ), указал Андрей Бочкарев.

Решение, как будет выглядеть станция, принимается в зависимости от окружающей застройки территории, где будут проходить новые линии, и от рельефа местности. Как пояснил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, способ проходки разными щитами позволяет избежать дополнительного строительства притоннельных сооружений и повысить скорость работ.

"Примерно 10 км тоннелей новой (Бирюлевской – прим.ред.) линии будет построено 6-метровыми щитами, проходящими два параллельных однопутных тоннеля, а еще порядка 11 км – 10-метровым щитом-гигантом, создающим единый двупутный тоннель",

– сообщил Юрий Кравцов, напомнив, что утвержденные концепции будущих станций "Остров Мечты" и "Лебедянская" были выбраны в ходе архитектурных конкурсов.

Строящаяся Бирюлёвская линия метро будет состоять из 10 станций. Она пройдет через семь районов Москвы – Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлёво Западное, Бирюлёво Восточное и Печатники. Протяженность линии составит 21 км.

Ранее сообщалось, что теперь при строительстве метро сначала создается 3D-модель станции и сопутствующей инфраструктуры.

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