На западе Москвы построили спорткомплекс с двумя бассейнами - Бочкарев

К приему посетителей уже все готово

В районе Внуково Западного округа Москвы сдан в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс "Пегас". Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Развитие спортивной инфраструктуры является одной из приоритетных задач московского правительства. В последние года в городе активно строятся и ремонтируются стадионы, спорткомплексы, во дворах монтируются спортивные площадки, приводятся в порядок катки, футбольные поля, хоккейные коробки, беговые дорожки. Новый ФОК на западе Москвы предназначен для оздоровительного плавания, проведения обучающих занятий, а также физической и силовой подготовки москвичей.

Двухэтажный спортивный объект находится на ул. Изваринской, д. 2/1. Общая площадь залов и помещений "Пегаса" превышает 4 тыс. кв. метров. На первом этаже размещаются два бассейна – взрослый и детский, на втором – тренажерный зал и буфет.

"ФОК будет работать круглогодично и станет местом притяжения для многих спортсменов и любителей не только из Внукова, но и со всего запада столицы",

– убежден Андрей Бочкарев.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, со своей стороны, отметил, что по поручению мэра Сергея Собянина строительство спортивных объектов в столице находится под особым контролем. Поэтому Комитет трижды выезжал на площадку "Пегаса", проверяя качество работ и используемых материалов. Скоро москвичи смогут лично убедиться, что все сделано на совесть: комплекс уже полностью готов к приему посетителей.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал о строительстве новых школ и детских садов в Москве.