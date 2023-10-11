Собянин: с января 2024 года пенсии и другие социальные пособия увеличат на 5%

Расходы на соцсферу составят половину бюджета на 2024 год

В 2024 году расходы российской столицы на социальную сферу составлят около половины от бюджета города. Средства будут направлены на выплаты и льготы горожанам, обновление здравоохраненя, образовательных, спортивных, социальных учреждений.

Правительство города одобрило проект бюджета на предстоящий год и плановый период 2025-2026 гг, который обеспечивает выполнение действующих обязательств перед жителями города и увеличение поддержки горожан в социальной отрасли.

Как указал мэр Москвы Сергей Собянин, город увеличит пособия и выплаты для людей старшего поколения, семей с инвалидами и детей. Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24,5 тыс. рублей в месяц.

В 2024 году ассигнования на соцподдержку, здравоохранение, культуру и иные социальные мероприятия составят половину расходов бюджета – это 2,5 трлн рублей (с учетом оплаты медпомощи из Фонда ОМС – практически 2,9 трлн рублей). При этом рост расходов социальной направленности с учетом ОМС составит 15,5%.

На меры социальной поддержки для горожан проектом бюджета предусмотрено 6151,9 млрд рублей, включая поддержку в денежной и натуральной форме, доплаты к пенсионным выплатам, льготы на проезд в городском транспорте и оплату ЖКУ, обеспечение лекарственными препаратами и многое другое.

Пособия и выплаты для горожан старших поколений, семьям с детьми и инвалидам будут проиндексированы на 5%. Минимальный размер пенсии с доплатой города вырастет до 24,5 тыс. рублей. Доплату получат порядка 2 млн пенсионеров Москвы.