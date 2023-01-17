Москва выделила свыше 800 млн рублей на развитие импортозамещения - Собянин

Москва выделила свыше 800 млн рублей на развитие импортозамещения - Собянин
Сергей Собянин. Фото: АГН Москва
Санкции не смогли разрушить экономический потенциал столицы

Московский инновационный кластер подвел итоги грантовой программы по созданию и расширению импортозамещающих производств, открытой в 2022 году. Компании могут за счет средств городского бюджета компенсировать до 50% затрат на приобретение объектов недвижимости или подключение к инженерной инфраструктуре.

С момента создания программы в апреле поступило 86 заявок. Мэр столицы Сергей Собянин указал, что городу удалось сохранить экономический потенциал, невзирая на беспрецедентные санкционные меры. Поэтому Москва продолжает решать задачи по созданию и расширению импортозамещающих производств.

"Отбор прошли 15 высокотехнологичных компаний из таких сфер, как медицина, фармацевтика, ИТ-индустрия, электротехника, машиностроение, целлюлозно-бумажная промышленность и производство строительных материалов", – указал градоначальник

Четверть суммы компании получат в качестве аванса – порядка 201,78 млн рублей. Остальные средства город будет выплачивать ежегодно, исходя из фактических затрат и сроков реализации проекта.

Выплата грантов происходит на протяжении всех трех лет – с 2022 по 2024 год. Компании могут за счет этих средств снизить затраты не только на приобретение объектов недвижимости – можно, к примеру, потратить средства на подключение к электроснабжению, газоснабжению, водоснабжению, теплоснабжению и водоотведению. Грант также можно потратить на компенсацию приобретения прав на результаты интеллектуальной деятельности, приобретения оборудования или программного обеспечения, или же потратить средства на выплаты заработной платы для сотрудников.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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