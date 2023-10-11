Собянин: экономика Москвы успешно адаптировалась к санкциям

Собянин: экономика Москвы успешно адаптировалась к санкциям
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Город вернулся к устойчивому развитию

Столичная экономика смогла успешно пройти адаптацию к санкционным мерам, введенным против России, и вернулась к устойчивому развитию, рассказал Сергей Собянин.

Мэр указал на рост деловой активности Москвы во всех ключевых отраслях экономики, включая производственный и потребительский секторы. Правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития города на 2024–2026 годы.

Так, Собянин указал, что в Москве в этот период ожидается рост производства обрабатывающей промышленности на 6,5-7,5%, а инвестиции в основной капитал – на 4,8-6,2 процента. Оборот в розничной торговле с объемом платных услуг должен вырасти на 2,7-3 и 4,3 процента соответственно.

Главные источники роста, указал Собянин – увеличение внутрироссийского спроса, импортозамещение и переориентация экспорта на рынки дружественных государств.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
По теме

Россия уничтожила артиллерией инструкторов НАТО на Украине - Макгрегор

Все произошло в нескольких десятках км от линии фронта, если верить спикеру

Не только Брежнева: Меладзе избавился от надоевшей обузы

Пара развелась после 18 лет отношений

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей