Собянин: экономика Москвы успешно адаптировалась к санкциям

Город вернулся к устойчивому развитию

Столичная экономика смогла успешно пройти адаптацию к санкционным мерам, введенным против России, и вернулась к устойчивому развитию, рассказал Сергей Собянин.

Мэр указал на рост деловой активности Москвы во всех ключевых отраслях экономики, включая производственный и потребительский секторы. Правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития города на 2024–2026 годы.

Так, Собянин указал, что в Москве в этот период ожидается рост производства обрабатывающей промышленности на 6,5-7,5%, а инвестиции в основной капитал – на 4,8-6,2 процента. Оборот в розничной торговле с объемом платных услуг должен вырасти на 2,7-3 и 4,3 процента соответственно.

Главные источники роста, указал Собянин – увеличение внутрироссийского спроса, импортозамещение и переориентация экспорта на рынки дружественных государств.