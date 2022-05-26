Мэр Москвы рассказал о мерах поддержки столичного бизнеса

Мэр Москвы рассказал о мерах поддержки столичного бизнеса
Сергей Собянин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава города поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

Столичная администрация прикладывает большие усилия для того, чтобы поддерживать развитие сферы предпринимательства. В Белокаменной успешно функционирует инфраструктура, необходимая для активного развития бизнеса. На сегодняшний день в сфере предпринимательства трудятся около 3,2 миллиона москвичей. При этом каждый день в столице регистрируют более 500 субъектов малого и среднего бизнеса.

Столичный начальник Сергей Собянин поздравил предпринимателей с их профессиональным праздником. Как сообщил мэр, в этом году торжественных мероприятий не предусмотрено, однако город высоко ценит вклад бизнесменов в развитие столицы.

Глава города напомнил, что столичная администрация всегда готова оказать поддержку бизнесменам и предлагает московским предпринимателям конкурентную среду.

Москве удалось успешно пройти тяжелый коронавирусный период, когда многие предприятия фактически нуждались в спасении. Власти не оставили бизнесменов наедине с бедой и оказали беспрецедентную поддержку предпринимателям.

В то же время бизнесмены обеспечивают развитие столичной экономики. Только за прошлый год общий объем налоговых сборов возрос более чем на 20% и составил 674,4 миллиарда рублей.

Сейчас Москва и вся страна столкнулись с новым вызовом – западными санкциями. Столичная администрация делает все необходимое для поддержания бизнесменов. Сегодня основной акцент сделан на сохранении рабочих мест, а также внедрении новейших технологий и импортозамещении.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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