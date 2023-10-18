Доля электробусов в парке "Мосгортранса" увеличится до 30% — Собянин

Маршрутов для экологичного транспорта в столице будет еще больше

Число электробусных маршрутов в Москве продолжает расти – сейчас их больше сотни. Осенью на экологичный транспорт перевели еще четыре маршрута автобусов в трех округах города. Четвертый – шаттл для студентов МФТИ от метро "Физтех" в северо-восточной части города.

А в 2024 году, пообещал Сергей Собянин, доля электробусов в парке "Мосгортранса" составит порядка 30%. Хотя с момента открытия первого электробусного маршрута прошло всего лишь пять лет.

В рабочие дни по этим маршрутам совершается более семи с половиной тысячи поездок. Весной Москва заключила контракты жизненного цикла на поставку еще 1200 машин от двух крупных концернов. Соглашения позволят увеличить долю экологического транспорта в ГУП "Мосгортранс" до 30 процентов.

Новые машины будут курсировать по городу с увеличенным запасом хода до 80 километров (вместо 40-50 прежних). Передний указатель станет крупнее на 18% для лучшей видимости для пассажиров издалека. А освещение в салоне будет меняться в зависимости от времени суток.

В Москве при этом продолжается развитие инфраструктуры для зарядки электробусов. Первый в стране и крупнейший в Европе электробусный парк "Красная Пахра" действует в ТиНАО с прошлого года. В июле 2023-го открылся "Митино".