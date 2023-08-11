Обновление территории у станции метро "Парк Победы" сократит пассажирам время на дорогу — Собянин

Вокруг станции разделят пешеходные и транспортные потоки

Вокруг метро "Парк Победы" проходят работы по обновлению территории для удобной пересадки пассажиров между наземным и подземным транспортом, указал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как указал градоначальник, в городе создают удобную инфраструктуру для пересадки от метро. По итогам проводимых работ вокруг станции разделят пешеходные и транспортные потоки, чтобы пассажиры тратили минимум времени на дорогу.

Технологическая часть, подчеркнул Собянин, будет завершена в сентябре. На площадках для стоянки электробусов уже выполнено переустройство теплосетей, сами территории успели благоустроить.

В настоящее время ведется реконструкция начала улицы Барклая, на пересечения улиц Неверовского и Генерала Ермолова – строительство съездов. Тут же в перспективе стройки пройдет обновление инженерных коммуникаций и электросетей, проведут освещение, установят светофоры.

Ранее мэр рассказывал, каким будет комплексное развитие юго-востока столицы.