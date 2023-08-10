На улицах Москвы установят еще 250 зарядных станций для электромобилей - Собянин

На улицах Москвы установят еще 250 зарядных станций для электромобилей - Собянин
Фото: АГН Москва
С развитием электрического транспорта экологическая ситуации в столице улучшается

Электромобили становятся все более популярны среди москвичей. За последние 8 лет количество зарегистрированных в городе автомобилей с электродвигателями выросло примерно в 20 раз. Поскольку это положительно влияет на экологию, власти столицы вводят меры поддержки владельцев таких машин. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В настоящее время владельцы электрокаров освобождены от транспортного налога. Они могут бесплатно пользоваться городскими парковками. Порядка 3,2 тыс. зарядных станций для электромобилей оборудованы в разных точках столицы, в том числе более 200 установлены в рамках программы "Энергия Москвы".

Для удобства водителей электромобилей в ближайшее время сеть зарядных станций в Москве будет расширена.

"Дополнительно на улицах города установим 250 новых ЭЗС, у которых есть очевидное преимущество – быстрая зарядка",

– сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

Ранее он рассказал об увеличении в Москве маршрутов общественного транспорта, где курсируют электробусы.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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