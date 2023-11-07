Мэр Москвы рассказал о новой программе ВДНХ к форуму "Россия"

Мэр Москвы рассказал о новой программе ВДНХ к форуму "Россия"
Фото: Новосильцев Артур/ АГН Москва
Мероприятие продлится до середины апреля 2024 года

На ВДНХ открылась международная выставка-форум "Россия". 18 павильонов-резидентов главной выставочной площадки страны подготовили к этому мероприятию специальные программы. О некоторых из них мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

В частности, в Музее городского хозяйства Москвы посетители увидят 13-метровый макет столицы, узнают о работе различных служб над созданием комфортной среды для жителей.

"В павильоне №31 "Геология" пройдет выставка о достижениях российских ученых в сельском хозяйстве. Например, посетители узнают о создании уникальных сортов злаков",

– сообщил Сергей Собянин. Он также обратил внимание на программу Музея кино, одна из экспозиций которого посвящена фильму режиссера Алексея Германа по роману братьев Стругацких "Трудно быть богом".

Подробнее узнать о выставочных программах в павильонах-резидентах ВДНХ можно на сайте mos.ru.

Выставка-форум Россия открылась 4 ноября и продлится до середины апреля следующего года.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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