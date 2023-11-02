Эффективность экстренной медицинской помощи выросла благодаря новому стандарту – Собянин

Эффективность экстренной медицинской помощи выросла благодаря новому стандарту – Собянин
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Скоро современных медцентров в Москве станет больше

В новых флагманских центрах медицинской помощи столичные хирурги могут проводить на 25% больше экстренных операций, чем раньше. Соответственно, больше москвичей получают эффективное лечение в максимально короткие сроки. По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, это стало возможным благодаря внедрению нового стандарта экстренной медпомощи.

В 2023 году в Москве заработали три "флагмана": в январе – в ГКБ им. Вересаева, в марте – в НИИ СП им. Склифосовского и в сентябре – в ГКБ №15 им. Филатова. За это время хирурги провели суммарно около 15 тыс. экстренных операций. Это на четверть больше, чем было возможно раньше.

Выйти на такой уровень помогло внедрение нового стандарта экстренной медицинской помощи в Москве. В соответствии с ним, каждый флагман оснащен суперсовременной техникой и оборудованием, везде созданы уникальные гибридные операционные, палаты предоперационной подготовки и палаты пробуждения.

Разработана четкая медицинская логистика от момента поступления экстренного пациента в медцентр до доставки его в операционную. Значительную роль играет и то, что большинство операций выполняется малоинвазивными методами, в частности, лапароскопическим.

"Сейчас строим еще три флагманских центра в ГКБ им. Боткина, им. Буянова и им. Пирогова. Кроме того, проведем реконструкцию приемных отделений в 11 городских стационарах",

– написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее мэр Москвы рассказал о дальнейших планах модернизации системы столичного здравоохранения. 

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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