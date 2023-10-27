Собянин: Москва предоставит площадку ВДНХ для проведения выставки «Россия»

Посетители экспозиции узнают о лучших достижениях страны

Москва готова принять международную выставку-форум "Россия". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Выставка, на которой все российские регионы, федеральные министерства и крупные госкомпании представят все лучшее, что есть в социальной, культурной и других сферах жизни страны, пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ.

Место для столь грандиозного мероприятия выбрано не случайно: исторически именно на этой площадке демонстрировались главные достижения нашей страны.

Выставка-форум "Россия" пройдет на территории общей площадью 265 тыс. кв. м, в ее работе будут задействованы 67 объектов ВДНХ.

"Чтобы гостям было удобнее осматривать экспозиции и передвигаться по обширной территории, ввели дополнительный бесплатный транспорт",

– сообщил Сергей Собянин, добавив, что павильоны для остановки общественного транспорта обновили.

Ранее мэр Москвы провел личный прием жителей города и дал несколько важных поручений по итогам встречи.