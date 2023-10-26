Сергей Собянин провел личный прием граждан

Сергей Собянин провел личный прием граждан
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Мэр ответил на вопросы москвичей и рассказал о планах столичного правительства

В Москве состоялась очная встреча мэра Сергей Собянин с жителями города. Градоначальник выслушал пожелания москвичей по развитию столицы и дал соответствующие поручения.

"Провел личный прием граждан по поручению президента",

– сообщил Собянин в своем телеграм-канале в четверг, 26 октября.

Он отметил, что многие вопросы касались дошкольного воспитания и образования. В частности, многодетная мама Альбина Никифорова попросила как можно скорее открыть детский сад в Коммунарке в районе Фитарёвской улицы.

Мэр признал, что в ТиНАО за последние семь лет количество детей дошкольного возраста увеличилось вдвое, в связи с чем значительно выросла потребность в детских садиках. Их строят. К примеру, только в Сосенском поселении за 10 лет построено около 40 детских садов и школ.

Новый сад в Коммунарке на 350 малышей тоже готовится к открытию. Сейчас в нем подключают инженерные системы. По поручению Сергея Собянина, работы должны ускорить, чтобы в первом квартале 2024 года учреждение уже могло принять воспитанников.

Кроме этого, до конца 2023 года в Москве планируется ввести в эксплуатацию еще три детских сада.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии сети наземного транспорта в столице.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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