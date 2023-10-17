Мэр Москвы рассказал об обновлении общественных пространств в Зеленограде

Мэр Москвы рассказал об обновлении общественных пространств в Зеленограде
Фото: mos.ru
В этом году завершили несколько крупных проектов для жителей

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства 2023 года в Зеленограде, рассказав об активном обновлении общественных пространств в городе.

В этом году было реализовано несколько проектов. В Матушкино благоустроили пешеходные зоны, в Старом Крюково полностью отремонтировали игровые площадки. А в Силино привели в порядок зону для отдыха между парком "Панфиловский" и Панфиловским проспектом – любимое место для отдыха у горожан.

В Савелках построили новые локации для активного отдыха и спорта на воздухе. А в зоне отдыха "Черное озеро" обновили территории для пикника.

"Прошедший сезон благоустройства подарил жителям Зеленограда целый ряд комфортных знаковых объектов, сочетающих в себе качественную инфраструктуру и достоинства природы", – подвел итоги мэр Москвы в личном блоге. 

Источник: Личный блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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