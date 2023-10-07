Территория вокруг строящегося электродепо "Аминьевское" будет благоустроена - Бочкарев

Здесь планируется обслуживать поезда, курсирующие по БКЛ

Электродепо "Аминьевское", предназначенное для обслуживания поездов Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, практически готово. Сейчас там идет проверка инженерных систем и благоустройство прилегающей территории, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

"Строящееся на западе столицы электродепо "Аминьевское" сегодня на высоком уровне готовности. Здесь уже возведены основные конструкции всех объектов, ведутся монтаж и пусконаладка инженерных систем и оборудования",

– рассказал Андрей Бочкарев.

Комплекс электродепо будет состоять из более 60 зданий и сооружений, включая отстойно-ремонтный корпус на 29 канав для обслуживания поездов БКЛ, мотодепо, гараж, лабораторно-испытательный корпус, помещения для сотрудников. Все это разместится на территории бывшей промзоны площадью порядка 15,7 га на западе столицы.

Сейчас силами АО "Мосинжпроект", являющегося генеральным проектировщиком и подрядчиком строительства новых линий и станций московского метро, ведутся работы по благоустройству окружающей территории, а также монтаж дождевых стоков.

"Готовность работ по благоустройству оценивается более чем наполовину. В частности, сейчас осуществляется укладка бетонного основания площадки, асфальта и бордюрного камня",

– сообщил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Ранее сообщалось, что электродепо "Солнцево" оснастили передовым сварочным оборудованием.