Уникальные материалы о параде 7 ноября 1941 года собраны в виртуальном музее Москвы – Собянин

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Ровно 82 года назад, 7 ноября 1941 года, на Красной площади состоялся легендарный военный парад. Защитники Родины сразу после марша отправлялись на фронт. Этот парад стал символом мужества и веры, отметил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Сегодня узнать больше о том историческом событии можно из материалов, хранящихся в Главархиве столицы.
Желающие приглашаются совершить онлайн-экскурсию в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории". Там в оцифрованном виде собраны многочисленные архивные материалы.
Например, в разделе "Медиатека" можно посмотреть старые фотографии, в разделе "Видеохроника"– уникальные видеокадры, зафиксировавшее события 82-летней давности.
"Кроме того, доступна электронная книга "1941–1945. Хроника жизни Москвы", выпущенная Главархивом к 75-летию Победы",
– сообщил Сергей Собянин.
Ранее мэр столицы выделил матпомощь ветеранам к годовщине битвы под Москвой.
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