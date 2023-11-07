Уникальные материалы о параде 7 ноября 1941 года собраны в виртуальном музее Москвы – Собянин

Уникальные материалы о параде 7 ноября 1941 года собраны в виртуальном музее Москвы – Собянин
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Увидеть экспозицию может онлайн любой желающий

Ровно 82 года назад, 7 ноября 1941 года, на Красной площади состоялся легендарный военный парад. Защитники Родины сразу после марша отправлялись на фронт. Этот парад стал символом мужества и веры, отметил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Сегодня узнать больше о том историческом событии можно из материалов, хранящихся в Главархиве столицы.

Желающие приглашаются совершить онлайн-экскурсию в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории". Там в оцифрованном виде собраны многочисленные архивные материалы.

Например, в разделе "Медиатека" можно посмотреть старые фотографии, в разделе "Видеохроника"– уникальные видеокадры, зафиксировавшее события 82-летней давности.

"Кроме того, доступна электронная книга "1941–1945. Хроника жизни Москвы", выпущенная Главархивом к 75-летию Победы",

– сообщил Сергей Собянин.

Ранее мэр столицы выделил матпомощь ветеранам к годовщине битвы под Москвой.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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