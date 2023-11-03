Сергей Собянин подвел итоги Московской недели интерьера и дизайна

В городе заключили двенадцать соглашений на 15,6 миллиарда рублей

Более 220 тысяч человек посетили III Московскую неделю интерьера и дизайна в Манеже. Продукцию представили более 650 компаний, включая тридцать зарубежных. Гости выставки смогли приобрести многие товары для дома, включая мебель, текстиль, посуду и материалы для ремонта.

Часть экспозиций посвящена московским компаниям. Свои товары презентовали более восьмидесяти участников программы поддержки столичных производителей "Сделано в Москве".

По итогам мероприятия было заключено двенадцать соглашений общей суммой в 15,6 миллиарда рублей. Из масштабных – соглашение о сотрудничестве между фондом "Московский инновационный кластер", а также ОЭЗ "Доброград-1". МИК же возьмет на себя подбор потенциальных резидентов и инновационных решений для будущего мебельного кластера.