Сергей Собянин подвел итоги Московской недели интерьера и дизайна

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Более 220 тысяч человек посетили III Московскую неделю интерьера и дизайна в Манеже. Продукцию представили более 650 компаний, включая тридцать зарубежных. Гости выставки смогли приобрести многие товары для дома, включая мебель, текстиль, посуду и материалы для ремонта.
Часть экспозиций посвящена московским компаниям. Свои товары презентовали более восьмидесяти участников программы поддержки столичных производителей "Сделано в Москве".
По итогам мероприятия было заключено двенадцать соглашений общей суммой в 15,6 миллиарда рублей. Из масштабных – соглашение о сотрудничестве между фондом "Московский инновационный кластер", а также ОЭЗ "Доброград-1". МИК же возьмет на себя подбор потенциальных резидентов и инновационных решений для будущего мебельного кластера.
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