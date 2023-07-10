Сергей Собянин подписал на "Иннопром" соглашение о развитии электронной промышленности

Сергей Собянин подписал на "Иннопром" соглашение о развитии электронной промышленности
Фото: t.me/mos_sobyanin
Цель договора - реализация проектов по развитию и обеспечению технологического суверенитета России

На международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатерингбурге было заключено Соглашение о сотрудничестве в сфере развития отечественной электронной промышленности, подписанное мэром Москвы Сергеем Собяниным, главой Минпромторга Денисом Мантуровым и министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.

Соглашение предусматривает активное использование столичной инфраструктуры в промышленности и инновациях. Цель соглашения – реализация проектов, нацеленных на развитие и обеспечение  технологического суверенитета российской электронной промышленности.

Москва является одним из наиболее крупных производителей и экспортеров микроэлектроники в пределах СНГ – здесь сосредоточено свыше сорока предприятий, выпускающих порядка 700 видов продукции. Это полупроводниковые приборы  микропроцессоры, печатные платы, компьютеры и ПО.

В 2022 году на платформе Московского инновационного кластера создали межотраслевой кластер фотоники при участии 51 компании (включая 19 резидентов и арендаторов ОЭЗ "Технополис Москва". При открытии кластера создали более 6,6 тыс. рабочих мест.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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