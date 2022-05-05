Собянин рассказал о победе «Московского акселератора» в премии BOLD Awards

Собянин рассказал о победе «Московского акселератора» в премии BOLD Awards
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Проект столичного правительства стал лучшим среди 39 поданных заявок

Проект правительства Москвы "Московский акселератор" стал победителем международной премии BOLD Awards в номинации "Открытые инновации", обойдя конкурентов из Лондона, Нью-Йорка, Берлина и Хельсинки.  

Всего на премию в этом году было выдвинуто более 500 проектов в 20 номинациях из 50 городов мира. Церемония награждения состоялась 22 апреля в Венеции. Премию BOLD Awards присуждают международным проектам в сфере цифровой индустрии, которые способствуют качественным изменениям в бизнесе и повышению уровня жизни. Она была учреждена в 2019 году образовательным хабом H-FARM (Италия) и глобальной платформой Crowdsourcing Week (Сингапур).

За последние десять лет Москва стала одним из локомотивов внедрения инноваций. В кратчайшие сроки в городе были организованы уникальные условия как для разработчиков передовых решений, так и для потребителей – органов власти, заказчиков и простых горожан.


Проект "Московский акселератор" объединяет предпринимателей и сотрудников отраслевых департаментов столичного правительства. Он помогает небольшим стартапам выйти на уровень успешного развития.

"Получение премии – это не самоцель, а скорее, объективная оценка нашей работы по созданию современной и дружелюбной системы поддержки инновационного предпринимательства",

– отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. Градоначальник подчеркивает, что часто предпринимателям не хватает информации, необходимой для адаптации их продуктов к реальным требованиям рынка, и проект "Московский акселератор" как раз помогает решить эту проблему.

В рамках проекта "Московский акселератор" предприниматели участвуют в отраслевых треках, каждый из которых посвящен узкоспециализированным направлениям и длится 10 недель. Состоят треки из интенсивной практики с семинарами, мастер-классами и индивидуальными консультациями.

За последние два года Агентство инноваций Москвы провело такие программы уже по 13 трекам – всего в них поучаствовали 330 стартапов. В результате компании-выпускники привлекли свыше 1,1 миллиарда инвестиций. 22 компаниям удалось выйти на международный рынок.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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