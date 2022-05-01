В Москве стартовал фестиваль «Московская весна»

В этом году фестиваль будет посвящен Дню Победы

В Москве с 30 апреля по 10 мая проходит посвященный Дню Победы фестиваль "Московская весна". На протяжении всего фестиваля москвичи и гости столицы смогут погулять по фестивальным площадкам (их в столице в этом году – 21) и поучаствовать в развлекательных программах.

Ко Дню Победы организаторами фестиваля подготовлена особая программа – можно будет написать открытки и письма ветеранам, а также поздравить их прямо на фестивальных площадках. Юных гостей приглашают на занятия исторического кружка – здесь можно будет создать стенгазету с историческими фотографиями и книгу с вырезками военных историй 1940-х годов.





Также в рамках "Московской весны" будет работать эколаборатория. Гостей ждут занятия по фитодизайну, на которых научат сочетать цветы в букете, использовать хвою и ветки эвкалипта. Преподаватели помогут украсить объемную подвесную композицию в экостиле или обложку блокнота флористическим декором, создать собственный дизайн папки для рисунков или использовать технику декупаж.

На сценах праздничных площадок покажут кукольные спектакли. Гостей ждут постановки по мотивам детских сказок, а также выступления музыкальных коллективов. Поклонники активного образа жизни смогут потренироваться на свежем воздухе, поиграть в футбол, петанк и настольный теннис.