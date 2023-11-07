Сергей Собянин рассказал о строительстве нового кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана

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На территории Московского государственного технического университета имени Баумана (МГТУ) появится кампус – достроят его уже в следующем году, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
В 2024-м объект уже будет готов к эксплуатации и примет более 31 тысячи студентов. Один из старейших вузов России продолжает развиваться. Сам комплекс готов на 50%.
А до конца года, указал Собянин, будут завершены работы в исследовательском центре и многофункциональном библиотечном комплексе.
В Москве ведется стройка и реконструкция 15 зданий для вуза суммарной площадью порядка 170 тыс. квадратов. Это и "Квантум парк", и центральный кластер, и многие другие объекты
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