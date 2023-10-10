Сергей Собянин: за месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 млн поездок

Ежедневно четвертым диаметром пользуются более 230 тысяч человек

Всего за месяц работы четвертого Московского центрального диаметра пассажиры успели совершить по нему6,3 млн поездок, сообщил Сергей Собянин. Речь идет о самой протяженной линии наземного метро Москвы, которая связывает Апрелевку, Внуково и Железнодорожный.

"Его длина – 86 километров. Ежедневно МЦД-4 пользуются 230 тысяч пассажиров", – отметил мэр.

На МЦД-4 36 станций, в скором времени появятся Беговая и Рижская. Новый диаметр позволил улучшить транспортную доступность для двадцати районов столицы и нескольких городов Московской области.

У пассажиров появилась возможность строить новые удобные маршруты и пересаживаться на метро, включая Московское центральное кольцо, а также остальные диаметры – и вместе с тем экономить на оплате проезда, затрачивая меньше времени на дорогу.