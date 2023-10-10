Сергей Собянин: за месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 млн поездок

Сергей Собянин: за месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 млн поездок
Фото: t.me/mos_sobyanin
Ежедневно четвертым диаметром пользуются более 230 тысяч человек

Всего за месяц работы четвертого Московского центрального диаметра пассажиры успели совершить по нему6,3 млн поездок, сообщил Сергей Собянин. Речь идет о самой протяженной линии наземного метро Москвы, которая связывает Апрелевку, Внуково и Железнодорожный.

"Его длина – 86 километров. Ежедневно МЦД-4 пользуются 230 тысяч пассажиров", – отметил мэр.

На МЦД-4 36 станций, в скором времени появятся Беговая и Рижская. Новый диаметр позволил улучшить транспортную доступность для двадцати районов столицы и нескольких городов Московской области.

У пассажиров появилась возможность строить новые удобные маршруты и пересаживаться на метро, включая Московское центральное кольцо, а также остальные диаметры – и вместе с тем экономить на оплате проезда, затрачивая меньше времени на дорогу.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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