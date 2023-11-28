Собянин вызвал дополнительно 10 тысяч коммунальщиков для уборки снега

Бороться со стихией столице предстоит всю неделю

Для уборки московских улиц дополнительно привлечено более 10 тысяч сотрудников коммунальных служб. Соответствующее распоряжение отдал мэр Москвы Сергей Собянин.

Накануне на столицу обрушился сильный снегопад. Техника не успевала чистить дороги, не говоря уже о придомовых территориях. Затем днем температура поднялась до плюсовых отметок, снег начал таять, на дорогах образовалась "снежная каша". А к ночи вновь стало холодать и пошел снег. Учитывая, что синоптики прогнозируют снегопад на всю предстоящую неделю, власти столицы пошли на экстренные меры – перебросили свободных коммунальщиков на борьбу со стихией.

"Погодные условия достаточно тяжелые, коммунальщики работают на пределе своих сил. Поэтому я принял решение привлечь еще около 10–12 тысяч сотрудников других служб, в том числе "Мосводоканала", "Мосгаза", чтобы активно убирать снег и наводить порядок",

– сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее мэр Москвы отчитался о выполнении задания Минобороны по контрактникам.