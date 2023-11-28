Мэр Москвы подвел итоги комплексного благоустройства ЮАО

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Столица России становится с каждым годом красивее и комфортнее благодаря программе комплексного благоустройства. В каждом округе Москвы приводят в порядок парки, скверы, спортивные объекты. О том, что за последнее время было сделано в ЮАО, рассказал мэр Сергей Собянин.
Так, большая работа проведена на территории от улицы Мусы Джалиля до Задонского проезда в Зябликове и участок от Домодедовской до Каширского шоссе в районе Орехово-Борисово Северное.
"Создали единое пространство пешеходных связей, площадок для детей, зон тихого отдыха",
– сообщил мэр в своем блоге.
В Нагатинском Затоне привели в порядок "Народный парк". Там обновили дорожки, обустроили газоны и цветники, установили современное наружное освещение и видеонаблюдение.
Приятнее стало гулять по Дербеневской, Павелецкой, Даниловской, Новоданиловской и Нагатинской набережным Москвы-реки.
Второе дыхание обрел Парк имени Герцена в районе Бирюлево Восточное. Там проложили новые тропинки для прогулок, обновили газон на футбольном поле, сделали теннисный корт со специальным покрытием, обустроили современные детские игровые площадки.
"Этот и многие другие проекты являются наглядным примером того, как меняется к лучшему городская среда Москвы",
– отметил Сергей Собянин, пообещав продолжать эту важную работу в ЮАО и других округах Москвы.
Ранее мэр рассказал про реставрацию особняка в историческом центре Москвы, где многие годы жил театральный режиссер Константин Станиславский.
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