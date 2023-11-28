Мэр Москвы подвел итоги комплексного благоустройства ЮАО

На юге столицы в 2023 году появились красивые современные общественные объекты

Столица России становится с каждым годом красивее и комфортнее благодаря программе комплексного благоустройства. В каждом округе Москвы приводят в порядок парки, скверы, спортивные объекты. О том, что за последнее время было сделано в ЮАО, рассказал мэр Сергей Собянин.

Так, большая работа проведена на территории от улицы Мусы Джалиля до Задонского проезда в Зябликове и участок от Домодедовской до Каширского шоссе в районе Орехово-Борисово Северное.

"Создали единое пространство пешеходных связей, площадок для детей, зон тихого отдыха",

– сообщил мэр в своем блоге.

В Нагатинском Затоне привели в порядок "Народный парк". Там обновили дорожки, обустроили газоны и цветники, установили современное наружное освещение и видеонаблюдение.

Приятнее стало гулять по Дербеневской, Павелецкой, Даниловской, Новоданиловской и Нагатинской набережным Москвы-реки.

Второе дыхание обрел Парк имени Герцена в районе Бирюлево Восточное. Там проложили новые тропинки для прогулок, обновили газон на футбольном поле, сделали теннисный корт со специальным покрытием, обустроили современные детские игровые площадки.

"Этот и многие другие проекты являются наглядным примером того, как меняется к лучшему городская среда Москвы",

– отметил Сергей Собянин, пообещав продолжать эту важную работу в ЮАО и других округах Москвы.

Ранее мэр рассказал про реставрацию особняка в историческом центре Москвы, где многие годы жил театральный режиссер Константин Станиславский.