Реставрация знаменитого "дома с пегасами" завершится в 2024 году – Собянин

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Реставрация дома купцов Марковых на улице Каретный Ряд подходит к концу, завершение всех работ намечено на первый квартал 2024 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Здание было построено в конце ХIХ века. В народе оно получило название "дом с пегасами", поскольку крышу украшали мифологические животные. В свое время особняк занимал режиссер Константин Станиславский. В гостях у него бывали многие известные деятели культуры и искусства.
Но в последние годы здание было прикрыто баннером – настолько ветхим и неухоженным оно выглядело. Готовясь к комплексной реставрации, специалисты нашли и изучили архивные чертежи, по сохранившимся после многочисленных перестроек и пожара фрагментам декора восстановили исторический облик помещений.
"Парадную лестницу, например, собирали по шаблонам сохранившихся известняковых ступеней",
– рассказал Сергей Собянин.
К настоящему времени специалисты уже привели в порядок фасады, интерьеры и скульптуры грифонов. Отреставрировали изразцовую печь, историческую чугунную лестницу, метлахскую плитку в холлах на первом этаже. Осталось немного. Уже в начале следующего года реставраторы рассчитывают закончить все работы в особняке.
Ранее Сергей Собянин обрадовал москвичей, сообщив, что Храму Покрова Пресвятой Богородицы в Филях вернули исторический облик.
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