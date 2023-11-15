Мэр столицы поблагодарил защитников Отечества

Почти 47 тысяч человек подписали в Москве контракт с Министерством обороны после начала специальной военной операции, в том числе в текущем году – 22 тысячи человек. Таким образом, Москва досрочно выполнила задачу, поставленную военным ведомством на 2023 год, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что город содействует Министерству обороны РФ в комплектовании Вооруженных Сил страны по поручению президента России Владимира Путина. Для этого на улице Яблочкова организован Единый пункт отбора на военную службу по контракту, где более сотни сотрудников помогают добровольцам записаться на службу, оформить документы и пройти медосмотр.

Большое внимание город уделяет поддержке контрактников, других участников СВО и членов их семей. Они могут обратиться в Центр за юридической и психологической помощью, по вопросам реабилитации, переобучения, поиска работы.

"Благодарю всех, кто в нынешнее сложное время выбрал для себя службу Отечеству",

– написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Получить информацию о службе по контракту и оставить заявку можно также на портале mos.ru, по телефону 117 и в специальном чат-боте.