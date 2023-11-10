Собянин поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником в пятницу, 10 ноября.
Он поблагодарил сотрудников полиции, которые стоят на страже безопасности и спокойствия москвичей, за профессионализм, добросовестное выполнение служебного долга, самоотверженность и умение эффективно решать самые сложные задачи.
"Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов",
– написал мэр в своем телеграм-канале.
Ранее поздравления Сергея Собянина получили спортивные наставники столицы.
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