Собянин поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником

Собянин поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Ежегодно 10 ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником в пятницу, 10 ноября.

Он поблагодарил сотрудников полиции, которые стоят на страже безопасности и спокойствия москвичей, за профессионализм, добросовестное выполнение служебного долга, самоотверженность и умение эффективно решать самые сложные задачи.

"Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов",

– написал мэр в своем телеграм-канале.

Ранее поздравления Сергея Собянина получили спортивные наставники столицы.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
По теме

Казахстан сделал приятный жест Путину во время визита

Столицу тщательно подготовили к приезду высокопоставленных гостей

WP: смертоносный удар России уничтожил высокопоставленных офицеров ВСУ

Все произошло во время церемонии награждения отличившихся украинских бойцов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей