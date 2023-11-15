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В число победителей Всероссийского конкурса "Большая перемена" вошли 30 школьников из Москвы. Еще 107 юных москвичей заняли вторые и третьи места. С отличными результатами ребят и их наставников поздравил мэр Сергей Собянин.
"Ребята соревновались с полутора тысячами старшеклассников со всей страны. Поздравляем! (…) И огромное спасибо педагогам за отменную подготовку школьников!",
– написал Собянин в своем телеграм-канале.
"Горжусь Россией" – так была заявлена тема конкурса. Поэтому участники изучали историю нашей страны, ее традиции, культуру, знакомились с достижениями выдающихся соотечественников. В финале конкурса, который проходил в "Артеке", ребята должны были показать хорошую командную работу, креативность и коммуникативные навыки.
Все победители получили денежные призы, которые можно потратить на образование или запуск стартапов, добавил Сергей Собянин.
Ранее мэр Москвы рассказал, какую программу подготовили на ВДНХ к открывшейся в ноябре выставке-форуму "Россия".
Он отвечает за новую тактику российских войск на запорожском направлении