Собянин сообщил о победе столичных школьников на Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Собянин сообщил о победе столичных школьников на Всероссийском конкурсе "Большая перемена"
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Финальные испытания проходили в "Артеке"

В число победителей Всероссийского конкурса "Большая перемена" вошли 30 школьников из Москвы. Еще 107 юных москвичей заняли вторые и третьи места. С отличными результатами ребят и их наставников поздравил мэр Сергей Собянин.

"Ребята соревновались с полутора тысячами старшеклассников со всей страны. Поздравляем! (…) И огромное спасибо педагогам за отменную подготовку школьников!",

– написал Собянин в своем телеграм-канале.

"Горжусь Россией" – так была заявлена тема конкурса. Поэтому участники изучали историю нашей страны, ее традиции, культуру, знакомились с достижениями выдающихся соотечественников. В финале конкурса, который проходил в "Артеке", ребята должны были показать хорошую командную работу, креативность и коммуникативные навыки.

Все победители получили денежные призы, которые можно потратить на образование или запуск стартапов, добавил Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал, какую программу подготовили на ВДНХ к открывшейся в ноябре выставке-форуму "Россия".

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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