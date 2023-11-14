Храму Покрова Пресвятой Богородицы в Филях вернули исторический облик - Собянин

Храму Покрова Пресвятой Богородицы в Филях вернули исторический облик - Собянин
Фото: mos.ru
Жемчужину московского барокко реставраторы восстанавливали два года

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях открыт для посещения после реставрации. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Храм был построен в конце XVII века. Он пережил революцию, две Отечественные войны. Но в последние годы здание, выполненное в стиле нарышкинского барокко и относящееся к объектам культурного наследия федерального значения, остро нуждалось в реставрации.

Ремонтно-восстановительные работы длились два года. За это время обновили кирпичную кладку и ступени, основания столбов и колонн арок, парадные наружные лестницы, привели в порядок белокаменный декор, восстановили уникальную историческую свинцовую гидроизоляцию лестниц, гульбищ и кровли.

"Вернули исторический облик фасадам храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях",

– написал Сергей Собянин. В видеоролике, дополняющем это сообщение мэра, видно, как красиво храм выглядит сейчас.

Ранее в Москве завершились реставрационные работы в Потаповском переулке, где находится доходный дом с квартирой купца Абрикосова.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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