Собянин рассказал о помощи семьям с приемными детьми

Собянин рассказал о помощи семьям с приемными детьми
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Более 94% сирот в Москве обрели новых родителей

13 ноября отмечают Всемирный день сирот. Москва прилагает значительные усилия, чтобы каждый ребенок жил в семье. О том, какие меры поддержки город оказывает приемным родителям, рассказал мэр Сергей Собянин.

По его словам, очень важно создать максимально комфортные условия для семей, которые решаются на такой важный шаг – стать родителями ребенку, оставшемуся без попечения родных мамы и папы. Для начала все решившиеся на такой ответственный шаг должны пройти курс в Школе приемных родителей, чтобы убедиться в том, что предпринимаемое ими действие – обдуманное и взвешенное. В Москве сейчас действует более 40 таких школ.

Кроме этого, в столице созданы 33 службы сопровождения замещающих семей. Их специалисты-психологи помогают преодолевать кризисы, юристы оказывают поддержку при оформлении льгот и защите имущественных прав детей. В семейных центрах можно записать подростка в клуб, на тренинги и мастер-классы.  

"Сейчас свыше 94% столичных сирот, а это 17400 детей, живут в семьях. Только в этом году новый дом обрели 760 ребят, в том числе с особенностями развития",

– сообщил Собянин.

Не оставляет город приемные семьи и без материальной поддержки. Ежемесячные выплаты на каждого приемного ребенка составляют от 20,8 тыс. до 34,7 тыс. рублей. Кроме этого, Москва предоставляет жилье приемным родителям, воспитывающим не менее пяти детей-сирот.

Дети, которые еще не обрели новую семью, живут в центрах содействия семейному воспитанию. Помещения в них устроены как квартира со спальнями и кухней-гостиной. Дети ходят в обычные школы и детские сады, посещают кружки и секции, наблюдаются у врачей в районных поликлиниках.

После совершеннолетия сирот, не имеющих своего жилья, обеспечивают жилплощадью. Специальные службы постинтернатного патроната помогают ребятам адаптироваться в самостоятельной взрослой жизни.

Ранее Сергей Собянин сообщил о повышении размера пенсии и других социальных пособий с января 2024 года. 

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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