Собянин рассказал о культурных мероприятиях в московском метро

Столичная подземка радует пассажиров качественным сервисом

Московский метрополитен в последние годы является не только удобным транспортным средством, но и настоящей культурной площадкой. За минувшее десятилетие на станциях, вестибюлях и переходах метро прошло более 50 крупных мероприятий, посмотреть которые смогли тысячи москвичей и гостей столицы. Об этом напомнил мэр Сергей Собянин.

Московское метро без преувеличения можно назвать самым красивым в мире. Многие станции – буквально дворцы, украшенные произведениями искусства. В последние годы пространство метрополитена активно осваивают деятели разных сфер культуры.

"В переходах звучит классическая и современная музыка (проект "Музыка в метро") или можно скачать электронную книгу (проект "Книги в метро"). (…) Совместно с Третьяковской галереей был организован образовательный проект "Интенсив ХХ", благодаря которому пассажиры могут прямо в пути познакомиться с русским искусством",

– привел несколько примеров Сергей Собянин.

Кроме этого, на станциях метро проходят различные масштабные культурные мероприятия. Так, в 2017 г. на станции "Деловой центр" состоялся предпоказ мировой премьеры оперы-оратории "Сильмариллион. Памяти Толкиена".

В 2021 г. ко Дню победы на станции "Парк Победы" прошел предпремьерный показ фильма "Девятаев". В вестибюле станции были установлены полевая кухня, симулятор самолета и тематические фотозоны.

В 2023 г. на "Арбатской" зрители могли насладиться выступлением Imperialis Orchestra и шоу-балет "Тодес".

В этом сентябре в честь Дня города на станции "Маяковская" выступил Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана.

Это лишь некоторые яркие мероприятия, состоявшиеся в метро. А еще проходили модные показы, выступления фокусников и даже занятия йогой.

"Такие мероприятия всегда проходят ночью. А подготовка площадки и последующий демонтаж оборудования проводятся день в день. Так что пассажиры первого поезда даже не догадываются о том, что еще час или два назад под сводами станции играла музыка",

– отметил Сергей Собянин в своем блоге.

Ранее мэр Москвы сообщил о новом рекорде Большой кольцевой линии метро.