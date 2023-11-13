Собянин рассказал о культурных мероприятиях в московском метро

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Московский метрополитен в последние годы является не только удобным транспортным средством, но и настоящей культурной площадкой. За минувшее десятилетие на станциях, вестибюлях и переходах метро прошло более 50 крупных мероприятий, посмотреть которые смогли тысячи москвичей и гостей столицы. Об этом напомнил мэр Сергей Собянин.
Московское метро без преувеличения можно назвать самым красивым в мире. Многие станции – буквально дворцы, украшенные произведениями искусства. В последние годы пространство метрополитена активно осваивают деятели разных сфер культуры.
"В переходах звучит классическая и современная музыка (проект "Музыка в метро") или можно скачать электронную книгу (проект "Книги в метро"). (…) Совместно с Третьяковской галереей был организован образовательный проект "Интенсив ХХ", благодаря которому пассажиры могут прямо в пути познакомиться с русским искусством",
– привел несколько примеров Сергей Собянин.
Кроме этого, на станциях метро проходят различные масштабные культурные мероприятия. Так, в 2017 г. на станции "Деловой центр" состоялся предпоказ мировой премьеры оперы-оратории "Сильмариллион. Памяти Толкиена".
В 2021 г. ко Дню победы на станции "Парк Победы" прошел предпремьерный показ фильма "Девятаев". В вестибюле станции были установлены полевая кухня, симулятор самолета и тематические фотозоны.
В 2023 г. на "Арбатской" зрители могли насладиться выступлением Imperialis Orchestra и шоу-балет "Тодес".
В этом сентябре в честь Дня города на станции "Маяковская" выступил Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана.
Это лишь некоторые яркие мероприятия, состоявшиеся в метро. А еще проходили модные показы, выступления фокусников и даже занятия йогой.
"Такие мероприятия всегда проходят ночью. А подготовка площадки и последующий демонтаж оборудования проводятся день в день. Так что пассажиры первого поезда даже не догадываются о том, что еще час или два назад под сводами станции играла музыка",
– отметил Сергей Собянин в своем блоге.
Ранее мэр Москвы сообщил о новом рекорде Большой кольцевой линии метро.
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