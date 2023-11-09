Мэр Москвы рассказал об уникальной разработке столичной компании для МКС

В следующем году объем выпуска этих устройств вырастет в четыре раза

Московские компании создали устройство, предназначенное для спутниковой и космической связи, контроллеры для управления инженерными коммуникациями, платформу управляемых коммутаторов высокочастотных сигналов и светодиодные модули с высокой контрастностью.

Так, производство преобразователей сигналов СВЧ-диапазона локализовано на территории ОЭЗ "Технополис Москва". Разработка применяется в системах спутниковой и космической связи. Важный фактор в технологической суверенитете России – развитие этих систем на устройствах, независимых от импорта, подчеркнул Сергей Собянин.

Системы преобразуют высокочастотные сигналы в низкочастотные, что позволяет обрабатывать их для получения информации. Преобразователи встроены в активные фазированные антенные решетки с ячейками, в каждой из которых имеется приемопередатчик.

В этом году в рамках действующих контрактов предприятие уже произвело и отгрузило более 250 преобразователей. В 2024-м компания намерена нарастить объем выпуска до 1200 штук и более.