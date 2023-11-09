Мэр Москвы рассказал об уникальной разработке столичной компании для МКС

Мэр Москвы рассказал об уникальной разработке столичной компании для МКС
Фото: mos.ru
В следующем году объем выпуска этих устройств вырастет в четыре раза

Московские компании создали устройство, предназначенное для спутниковой и космической связи, контроллеры для управления инженерными коммуникациями, платформу управляемых коммутаторов высокочастотных сигналов и светодиодные модули с  высокой контрастностью.

Так, производство преобразователей сигналов СВЧ-диапазона локализовано на территории ОЭЗ "Технополис Москва". Разработка применяется в системах спутниковой и космической связи. Важный фактор в технологической суверенитете России – развитие этих систем на устройствах, независимых от импорта, подчеркнул Сергей Собянин.

Системы преобразуют высокочастотные сигналы в низкочастотные, что позволяет обрабатывать их для получения информации. Преобразователи встроены в активные фазированные антенные решетки с ячейками, в каждой из которых имеется приемопередатчик.

В этом году в рамках действующих контрактов предприятие уже произвело и отгрузило более 250 преобразователей. В 2024-м компания намерена нарастить объем выпуска до 1200 штук и более.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
По теме

Едкая шутка украинских артистов про русский язык закончилась скандалом в Польше

Болтливых украинцев поставили на место

США нашли новую цель в России после уничтожения "Северного потока"

Конкуренция с российским газом доставляет американцам много неудобств

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей