Собянин одобрил проект строительства школы на Рязанском проспекте

В новом учебном заведении смогут получать образование 825 юных жителей района

В Нижегородском районе Москвы на Рязанском проспекте построят школу на 825 мест. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Возводить объект будут на средства инвесторов, участвующих в городской программе по стимулированию создания мест приложения труда. Она предусматривает различные льготы для инвесторов, строящих школы детские сады, поликлиники, стадионы и проч. А город получат новые рабочие места и важные социальные объекты в жилых кварталах.

В результате застройка районов получается более сбалансированной, а маятниковая миграция, когда жители одного района вынуждены ежедневно выезжать на работу в другие районы города, сокращается, снижая нагрузку на транспортную сеть и повышая уровень жизненного комфорта населения.

Ранее Собянин рассказал, сколько больниц и поликлиник планируется построить до 2026 года за счет бюджета, а сколько – на деньги инвесторов.