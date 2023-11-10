Поддержка Москвы помогает создавать производства и новые рабочие места — Собянин

Поддержка Москвы помогает создавать производства и новые рабочие места — Собянин
Сергей Собянин. Фото: mos.ru
Мэр рассказал о городской поддержке для высокотехнологичных предприятий

В Москве реализуется 80 промышленных инвестиционных проектов, благодаря которым в городе создадут более 52 тысяч рабочих мест, указал Сергей Собянин.

Так, на севере Москвы работает технопарк, на территории которого занимаются проектированием и разработкой технологических решений для строительной отрасли. На западе готовятся к строительству второй очереди (первая уже возведена в рамках МАиП – масштабных инвестпроектов).

На северо-востоке появится производство косметики, средств личной гигиены и индивидуальной защиты.

Как указал Собянин, под масштабные проекты с 2016 года город предоставляет участки без торгов. Застройщики получают землю в аренду, а в Москве появляется все больше новых рабочих мест с дополнительными налоговыми поступлениями в городской бюджет.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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