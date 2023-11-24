Собянин: на ВДНХ отреставрировали более 30 объектов культурного наследия

Собянин: на ВДНХ отреставрировали более 30 объектов культурного наследия
Фото: АГН Москва
Москвичи могут оценить восстановленные павильоны, фонтаны и памятники в голосовании "Активного гражданина"

Более 30 объектов культурного наследия отреставрированы на ВДНХ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Москвичи могут лично посетить обновленные павильоны и памятники, а затем высказать свое мнение о проделанной работе в голосовании на портале "Активный гражданин".

Возрождение крупнейшего в мире экспозиционного, музейного и рекреационного комплекса началось в Москве в 2014 году. За это время реставраторы провели колоссальную работу. Среди павильонов, которым вернули былое величие и красоту, мэр отметил такие как "Центральный" №1, "Физика" №5, "Космос" №34, "Мясная промышленность" №51, "Советская культура" №66 и др.

"Специалисты привели в порядок Главный, Северный и Южный входы, 14 фонтанов Центральной аллеи, фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок" и "Золотой колос",

– сообщил также Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Проголосовать за наиболее понравившиеся павильоны, открывшиеся после реконструкции, и любимые фонтаны можно на портале "Активный гражданин".

Ранее Сергей Собянин рассказал, какую программу приготовили на ВДНХ к международной выставке-форуму "Россия".

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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