Половина средств столичного бюджета в 2024 году будет направлена на соцподдержку москвичей

Всесторонняя забота о пожилых гражданах - в приоритете городских властей

Бюджет Москвы на 2024 год с полным правом можно назвать социальным, поскольку более половины всех расходов города пойдет на поддержку москвичей. Об этом сообщила депутат Мосгордумы, директор Центра соцобслуживания "Коломенское" Ольга Мельникова.

Бюджет Москвы на 2024 г. и плановый период 2025-26 г.г. сохранил социальную направленность. Принятый на этой неделе документ предусматривает выделение свыше 2 трлн рублей на социальную сферу, в том числе выплату различных субсидий, пособий, а также их индексацию.

Как отметила Ольга Мельникова, около 3,4 миллиона жителей Москвы пользуются такими мерами финансовой поддержки как льготный проезд в общественном транспорте, субсидирование оплаты жилищно-коммунальных услуг, городская доплата к пенсии, лекарственное обеспечение. В следующем году на это выделено более 615 млрд рублей.

"Минимальный размер пенсии с городской доплатой достигнет 24 500 рублей в месяц",

– сообщила Ольга Мельникова. Кроме этого, с 1 января 2024 года на 5% вырастут пособия и выплаты пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям.

Значительную статью расходов столичного бюджета составляет здравоохранение. В Москве не просто ремонтируют и строят новые поликлиники и больницы, но и обновляют оборудование в действующих медучреждениях. Это позволяет вовремя поставить диагноз и получить более качественное лечение. Да и само пребывание в обновленной клинике становится комфортнее и приятнее за счет внедрения новых стандартов в отношении к пациентам.

Однако только медицинскими услугами город не ограничивается. Организована всесторонняя забота о многодетных семьях, пожилых людях и других категорий граждан, нуждающихся в дополнительной поддержке. В частности, в Москве активно развивается проект "Московское долголетие".

"Москву не зря называют "столицей долголетия". Представители "серебряного возраста" у нас окружены особой заботой. Город старается сделать жизнь москвичей старше 55 лет яркой, насыщенной, интересной. В следующем году в каждом районе Москвы будет открыт центр "Московское долголетие", где пожилые люди смогут найти круг общения по интересам, заниматься спортом, участвовать в культурных мероприятиях, а также проходить обучение",

– рассказала депутат МГД в интервью "Утро.ру".

Закон "О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" был принят большинством голосов в среду, 22 ноября. О том, сколько денег будет направлено на дорожно-транспортную сферу и почему это важно для москвичей, "Утро.ру" рассказывало ранее.