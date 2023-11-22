Депутаты Мосгордумы начали обсуждение столичного бюджета на 2024 год

Отдельно рассмотрят вопрос о расходовании средств на медицину

В Мосгордуме в среду, 22 ноября, рассмотрят проект бюджета города на 2024 год и плановый период 2025-26 годов.

Ранее свою оценку законопроекту дала комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике: она рекомендовала парламентариям принять документ.

Как отмечает корреспондент Агентства городских новостей "Москва", депутаты уже приступили к обсуждению главного финансового документа столицы на следующий год.

Отдельным вопросом вынесен проект бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на предстоящие три года.

Помимо этого, московские парламентарии планируют рассмотреть на текущем заседании проекты постановлений "О награждении почетными грамотами Московской городской думы" и о внесении изменений в столичный закон "О перечне земельных участков улично-дорожной сети города".