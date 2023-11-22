Мосгордума приняла бюджет города на 2024 и плановый период 2025-2026 гг

Более 50% городской казны уйдет на социальную сферу

Московская городская дума приняла закон "О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" в ходе заседания парламента столицы.

По словам главы департамента финансов столицы Елены Зяббаровой, представившей документ на заседании, законопроект обеспечивает выполнение всех обязательств перед жителями города в социальной сфере, предусматривая все средства для функционирования и развития Москвы.

В частности, законопроект обеспечивает высокий темп развития столичной инфраструктуры, поддержку городской экономики и проекты, направленные на обеспечение технологичного суверенитета бюджетом.

"И, что очень важно, – устойчивость и стабильность бюджетной системы города", – добавила Зяббярова.

Так, доходы бюджета столицы в предстоящем году составят 4,3 трлн рублей, а в 2025 и 2026 – практически 4,6 триллиона и порядка 4,9 триллиона соответственно. Расходы на 2024-й, 2025 и 2026 – почти 4,8 триллиона, 5 триллионов и более 5,1 трлн.

На социальную поддержку в предстоящем году выделено свыше 600 миллиардов рублей, которые коснутся 4,5 миллиона населения Москвы. Речь идет об индексации соцвыплат для семей с детьми, пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями, не считая мер поддержки по оплате ЖКУ, бесплатному проезду на общественном транспорте, путевкам в санатории, а также лекарственным препаратам.

На "Столичное образование" будет выделено практически 548 миллиардов рублей. Доля расходов на "социалку" в принятом бюджете превысила 50%.