Депутаты Мосгордумы приняли решение рассмотреть бюджет Москвы на одном заседании

Половина расходов уйдет на соцподдержку москвичей

Проект бюджета Москвы на 2024-2026 годы по планам будет рассматриваться в рамках единого пленарного заседания городского парламента, указал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Парламентарий отметил, что с общим предложением о рассмотрении документа выступили сразу три депутатских объединения в Мосгордуме – фракции партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия", а также постоянное депутатское объединение "Моя Москва".

Как отметили в Мосгордуме, длительное обсуждение проекта не представляет выгоды для города и его населения. Напротив, Москве необходимы вполне конкретные экономические параметры, по которым она сможет усилить социальную поддержку для населения, оказать поддержку участникам СВО и членам их семей, помочь новым регионам в восстановлении.

"Оперативно и грамотно задать такие ориентиры – одна из ключевых общих задач", – отметил Шапошников.

Как указывал мэр Москвы Сергей Собянин, половина расходов будет направлена на оказание социальной поддержки горожанам. Доходы бюджета столицы в 2024 году запланированы с ростом на 7% и прогнозируются в объеме почти 4,3 триллиона рублей. Расходы – около 4,8 триллиона на реализацию тринадцати государственных программ, включая здравоохранение, образование, транспортную систему и социальную поддержку жителей.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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