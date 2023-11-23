Москва потратит 2,8 млрд рублей на развитие транспортной системы в ближайшие три года

Часть средств направят на закупку современной экологически чистой техники

На финансирование московской городской программы "Развитие транспортной системы" в ближайшие три года планируется направить 2,8 трлн рублей. Соответствующую статью расходов одобрили депутаты Мосгордумы. Заседание, посвященное обсуждению законопроекта "О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов", состоялось в среду, 22 ноября.

В 2024 году на развитие транспортной системы будет выделено 940,5 млрд рублей, в том числе более 470 млрд рублей пойдет на строительство новых станций метро, дорог, улиц, транспортных развязок, пешеходных переходов. Еще 86 млрд рублей потратят на обновление подвижного состава, а именно на закупку более комфортных и экологичных вагонов метро, электробусов, низкопольных трамваев.

В целом транспортная программа является второй по величине расходов после здравоохранения среди 13 приоритетных программ столицы. И такое положение дел абсолютно справедливо, убежден урбанист Алексей Введенский.

"Во всем мире транспортное строительство в городах – это бюджетное строительство. Строительство жилой и коммерческой недвижимости, культурных и социальных объектов может идти как за счет бюджета, так и на средства инвесторов. Но чтобы привлечь инвесторов, им нужно создать условия для работы, то есть обеспечить нормальную транспортную доступность территории. Поэтому очевидно и разумно, что значительная часть бюджета Москвы направлена на дорожное строительство, развитие общественного транспорта и т.д.",

– пояснил эксперт в интервью "Утро.ру".

Введенский напомнил, с какими трудностями город сталкивался еще в 2011 году. Москва была буквально на грани транспортного коллапса. Тогда пришлось принять ряд экстренных мер, позволивших решить проблему.

"Были реконструированы все основные вылетные магистрали Москвы, началось строительство хорд, появились выделенные полосы для общественного транспорта, платные парковки для автомобилей. В общем, транспортного коллапса удалось избежать. Но город растет и развивается. Для того, чтобы это происходило гармонично, нужно и дальше развивать транспортный каркас",

– подчеркивает Алексей Введенский. По его мнению, основанному на мировом опыте, главное в мегаполисе – комфортный общественный транспорт. Причем в первую очередь, внеуличный – метро, городские электрички. Как раз эти виды транспорта сейчас активно развиваются в Москве.

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